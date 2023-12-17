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Буданов раскрыл правду о мобилизации в ВСУ

Буданов: мобилизация будет насильной, украинцы бегут от службы в ВСУ
17 декабря 2023, 18:19
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись. Он отметил, что в ВСУ не хватает солдат, так как украинские войска продолжат нести колоссальные потери, то количество военнослужащих в армии необходимо поддерживать.

Буданов подчеркнул, что на данный момент украинцы не заинтересованы и не мотивированы служить в рядах армии и пытаются любыми способами избежать мобилизации, хотя при этом болеют за свою страну.


Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о предстоящей серьезной мобилизации в стране. Он также подчеркнул намерение изменить «пропагандистский компонент» новой волны мобилизации.

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Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной
Медведев: победа в спецоперации будет для России всенародной, как и в годы ВОВ
17 декабря 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа в специальной военной операции (СВО) будет для страны всенародной. Об этом Медведев сообщил во время пленарного заседания XXI съезда партии.
Говоря о том, что граждане нашей страны сплотились в ответ на все попытки противников России ослабить государство, зампред Совбеза РФ процитировал слова маршала Рокоссовского о том, что «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом - тоже была всенародной».

Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента. Он также добавил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон
Минобороны: ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29, один Су-25 и 91 дрон
17 декабря 2023, 14:33

Фото: iStock/ANGHI

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 91 беспилотник и другие цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что техника противника была сбита в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР. В ведомстве добавили, что также были перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM американского производства.

Как стало известно, за сутки ПВО РФ сбила 91 украинский беспилотник в Донецкой Народной республике, Луганской народной республике, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа.

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#пво
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Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села
Белгородский губернатор Гладков: на границе села Теребрено идет стрелковый бой
17 декабря 2023, 14:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником». Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что имеются повреждения линии электропередач в нескольких селах. По информации губернатора, все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Отмечается, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после того, как согласуют это с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. 

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Артамонов: В результате атаки дрона на Липецкую область никто не пострадал
17 декабря 2023, 12:47

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 17 декабря была предотвращена попытка террористической атаки на Липецкую область России. Над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Об этом  сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В своём телеграм-канале он уточнил, что дежурные системы противовоздушной обороны отработали чётко и сбили беспилотник противника самолётного типа. Глава региона также добавил, что жертв и разрушений в результате падения дрона нет.

Артамонов отметил, что это первый случай, когда область попытался атаковать беспилотник ВСУ. Он подчеркнул, что подобные атаки постоянно происходят в других регионах, поэтому властями были предприняты все необходимые меры предосторожности. Губернатор призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и заверил, чт администрация работает в тесном контакте с министерством обороны РФ и полностью контролирует ситуацию.

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Сальдо: Украинцы идут воевать только под дулом автомата
17 декабря 2023, 11:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские солдаты демотивированы и не испытывают никакого желания воевать. Мбилизция в украинских войсках проходит под дулом автомата.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области. Он отметил, что в последнее время украинцев буквально загоняют в армию под угрозой оружия. Боевой дух в частях Вооружённых сил Украины крайне низок, а новобранцы просто не обучены и просто не хотят воевать. Глава Херсонщины сравнил бесчеловечное  отношение киевских властей к гражданам своей страны с тем, которое было во времена нацистской Германии.

Сальдо также добавил, что в украинских частях отсутствует какая-либо мотивация, а есть только принуждение и давление пропаганды, которая уже не действует. Поэтому украинская армия не имеет никаких дальнейших перспектив, кроме самых печальных, заключил губернатор.

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Украинский военачальник Яцычин охарактеризовал французские САУ CAEZAR
Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для украинского конфликта
17 декабря 2023, 10:27

Фото: istockphoto/ZenitX

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта. Об этом заявил командир бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин.
В интервью французскому изданию Le Monde украинский военачальник отдал должное САУ в том, что касается скорости и точности стрельбы. Однако он признался, что его подразделение редко использует это орудие, так как оно слишком хрупкое т плохо приспособлен к суровым реалиям текущего конфликта.

Также украинский офицер назвал CAESAR слишком громоздким. Он отметил, что стоит только выкатить орудие на позицию для стрельбы, как оно из-за своих размеров тут же становится отличной мишенью для контрбатарейной борьбы. Также Яцычин с юмором указал на то, что французская САУ слишком любит чистоту, а её операторы должны работать в перчатках и калошах, чтобы уберечь орудие от попадания на него грязи. В реалиях конфликта полезнее будет более простое и неприхотливое вооружение, заключил украинский военный.

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#оружие
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СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Украинская правда: в Николаеве участников акции за ВСУ не пустили в бомбоубежище
17 декабря 2023, 10:23

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сотрудники горсовета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом пишет «Украинская правда».
Сообщается, что в акции были задействованы тридцать человек. Как только объявили воздушную тревогу, то полицейские порекомендовали им разойтись или зайти в бомбоубежище, но участникам акции не удалось туда попасть, так как их не пустили.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 135 предусматривается до двух лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой. Начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей

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В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
ПВО сбила 33 БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями
17 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Zeferli

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Утром в ведомстве также сообщили о еще двух сбитых беспилотных летательных аппаратах.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: Российские военные нанесли огневое поражение спецбригаде «Азов»*
17 декабря 2023, 08:50

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные из группировки «Центр» при поддержке артиллерийских расчётов нанесли огневое поражение штурмовой группе 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
По словам начальника пресс-центра российской группировки войск Александра Савчука, в ходе выполнения боевой задачи на Краснолиманском направлении, были выяснены места дислокации штурмовиков 12-й украинской спецбригады. Затем были нанесены артиллерийские удары по трём опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Савчук уточнил также, что потери украинских боевиков составили до 100 человек.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения российских десантников в течение недели захватили сеть из девяти опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска.

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