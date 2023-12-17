Буданов раскрыл правду о мобилизации в ВСУ

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись. Он отметил, что в ВСУ не хватает солдат, так как украинские войска продолжат нести колоссальные потери, то количество военнослужащих в армии необходимо поддерживать.
Буданов подчеркнул, что на данный момент украинцы не заинтересованы и не мотивированы служить в рядах армии и пытаются любыми способами избежать мобилизации, хотя при этом болеют за свою страну.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о предстоящей серьезной мобилизации в стране. Он также подчеркнул намерение изменить «пропагандистский компонент» новой волны мобилизации.
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Буданов подчеркнул, что на данный момент украинцы не заинтересованы и не мотивированы служить в рядах армии и пытаются любыми способами избежать мобилизации, хотя при этом болеют за свою страну.
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Екатерина Коршунова