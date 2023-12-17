В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

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Прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Утром в ведомстве также сообщили о еще двух сбитых беспилотных летательных аппаратах.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются.
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Екатерина Коршунова