Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа в специальной военной операции (СВО) будет для страны всенародной. Об этом Медведев сообщил во время пленарного заседания XXI съезда партии.
Говоря о том, что граждане нашей страны сплотились в ответ на все попытки противников России ослабить государство, зампред Совбеза РФ процитировал слова маршала Рокоссовского о том, что «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом - тоже была всенародной».
Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента. Он также добавил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента. Он также добавил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым.
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Екатерина Коршунова