Главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский пытается реабилитироваться в Курской области после провального отступления украинских военных под Харьковом. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, Сырский начал свою карьеру еще при Советском Союзе, после он стал служить на Украине. Его решения во время активных боевых действий в Артемовске, привели к большим потерям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что решение о судьбе главкома могут принять в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.
До этого Сырский доложил Владимиру Зеленскому обстановку на самых жестких фронтовых участках в Сумской области. Помимо этого он рассказал, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.
До этого Сырский доложил Владимиру Зеленскому обстановку на самых жестких фронтовых участках в Сумской области. Помимо этого он рассказал, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова