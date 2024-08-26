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Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове

26 августа 2024, 07:27
Фото: istockphoto/MaraniVideo

Фото: istockphoto/MaraniVideo

В Саратове многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» получил повреждения после падения обломков БПЛА. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что в многоэтажном доме выбиты окна на трех этажах, а также повреждена обшивка. На место происшествия прибыли медики и сотрудники экстренных служб. В Энгельсе обломки БПЛА нанесли ущерб крыше дома на улице Пушкина и верхнему этажу здания. Места падения беспилотников были оцеплены.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА.



«Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – написал он.

Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области
Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
#дроны
Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне
26 августа 2024, 07:45

Фото: istockphoto/OlFedv

Мать заключенного в ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников, заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Хусинов Темур 1995 г.р., Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.

«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?», — сказала она.

Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур, добавив, что её не пускают на территорию колонии. Мать заключенного рассказала, что до выхода ему остается два месяца. Помимо этого, она подтвердила, что он действительно родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана.

Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Спецназ осуществил операцию по штурму колонии. Силовики за пол часа нейтрализовали террористов и освободить заложников.

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#фсин
#люди
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Следователи получили ответа на международные запросы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
СК РФ ответили на международные запрос по делу о покушениях на Симоньян и Собчак
26 августа 2024, 06:42

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следственный комитет (СК) РФ получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.
«Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия», – отмечается в материалах дела.

Ранее сообщалось, что по делу о покушении на убийство Симоньян и Собчак проведены дополнительные допросы трех потерпевших. Расследование дела завершено. Адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы одного из обвиняемых по делу, отметил, что обвиняемые начали знакомиться с материалами дела.

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#ксения собчак
#покушение
#ск рф
#адвокат
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Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области
Губернатор Бусаргин: средства ПВО сбили БПЛА в Саратовской области
26 августа 2024, 06:36

Фото: istockphoto / vadimrysev

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – написал он.

Утверждался, что все службы экстренной помощи функционируют в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что два БПЛА ВСУ атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. Отмечается, что БПЛА атаковали легковой автомобиль на участке трассы Красная Яруга – Вязовое.

Позже брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что жертвы и пострадавшие в результате уничтожения украинского БПЛА в небе отсутствуют.

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#бпла
#всу
#саратовская область
#брянская область
#белгородская область
#беспилотник
#удар
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В Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ
ВС РФ нейтрализовала трех разведчиков 22-й бригады ВСУ в Курской области
26 августа 2024, 06:00

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российские пехотные подразделения уничтожили разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех человек в районе села Нижняя Паровая Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства.
По словам источника, российские пехотинцы разгромили группу из трех украинских разведчиков. Они входили в состав 22-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что, по словам Зеленского, Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.

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#украина
#всу
#курская область
#владимир зеленский
#вс рф
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Курский депутат рассказал о ходе эвакуации жителей во время ударов ВСУ по мостам
26 августа 2024, 05:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что он и его заместитель эвакуировали жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост, передает РИА Новости.
Золотарев находился за рулем одного из эвакуационных автобусов, а его заместитель – в другом. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы еще около 700 человек.

«У нас был – ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, – один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что, по словам Зеленского, Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.

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#всу
#депутат
#эвакуация
#курская область
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Основатель Rumble заявил о переходе Францией «красной линии»
Основатель Rumble Павловски: Франция арестом Дурова перешла красную линию
26 августа 2024, 02:21

Фото: iStock/SimonLukas

Франция перешла красную черту, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил в социальной сети X (бывший Twitter) основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски.
По его словам, Париж угрожал Rumble.

«Теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не цензурировал речь», – отметил он.

Как дал понять Павловски, компания видеохостинга будет бороться за свободу слова всеми законными способами.

Он также заявил, что покидает Евросоюз в связи с новостями об аресте Дурова. Напомним, российский бизнесмен был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже.

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#франция
#канада
#евросоюз
#павел дуров
#арест
#задержание
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США обвинили в поставке химических и отравляющих веществ на Украину
26 августа 2024, 02:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в заявлении газете «Известия» обвинила США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.

США остаются одной из основных стран, поставляющих отравляющие вещества на Украину. Отмечается, что в 2023 году фиксировались поставки химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (Хлорбензальмалонодинитрил, также известен как «газ Сирень»), CR (Дибензоксазепин), а также ручных гранат «Терен-6» с химическими средствами раздражающего действия.

По данным постоянного представительства при ОЗХО в России, использование украинскими войсками нелетальных токсичных химических веществ, в основном хлорпикрина (часто в смеси с хлорацетофеноном), было зафиксировано более чем в 400 случаях в области специальной военной операции (СВО).

22 августа командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что украинские войска применили газовое оружие в Курской области.

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#россия
#оружие
#всу
#вс рф
#украина
#сво
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Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС РФ на донецком направлении
Алаудинов заявил о мощном продвижении России на донецком направлении
26 августа 2024, 01:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», заявил, что российские войска добиваются значительных успехов на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия продвигается по всей линии соприкосновения.

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#россия
#всу
#вс рф
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«Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники на курском направлении
Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники в Курской области
26 августа 2024, 01:25

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в Telegra,-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командующий спецназом генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) атаковали две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевых бронированных машин), один ИМР (инженерная машина разграждения) и шесть автотранспортных средств.

«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку"», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что российские войска получили подкрепление, и противник отступает в отдельных районах Курской области.

Ранее он подчеркнул, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной.

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#всу
#курская область
#россия
#вс рф
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