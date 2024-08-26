Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове

Фото: istockphoto/MaraniVideo
В Саратове многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» получил повреждения после падения обломков БПЛА. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что в многоэтажном доме выбиты окна на трех этажах, а также повреждена обшивка. На место происшествия прибыли медики и сотрудники экстренных служб. В Энгельсе обломки БПЛА нанесли ущерб крыше дома на улице Пушкина и верхнему этажу здания. Места падения беспилотников были оцеплены.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА.
«Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – написал он.
Средства ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ в Саратовской области
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова