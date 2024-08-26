Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений

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В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что США поставляют Киеву широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется боевики Вооруженных сил Украины. Об этом пишут «Известия».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – сообщили в постпредстве.
По данным издания, несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.
В зоне специальной военной операции было зарегистрировано свыше 400 случаев использования ВСУ токсичных химикатов нелетального действия, таких как хлорпикрин, часто в сочетании с хлорацетофеноном. Также зафиксированы инциденты, когда боевики применяли компоненты химического оружия для отравления продуктов питания, что привело к гибели 15 человек.
Ранее сообщалось, что в Саратове многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» получил повреждения после падения обломков БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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