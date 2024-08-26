Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений

Мобилизованный в ВСУ украинец умер в Киеве во время приступа эпилепсии несмотря на то, что из-за заболевания его должны были признать непригодным. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Мужчине пытались сделать непрямой массаж сердца, но он все равно скончался, указано в материале.