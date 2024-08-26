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Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений

Постпредство РФ при ОЗХО назвало США главным поставщиком отравляющих веществ ВСУ
26 августа 2024, 07:47
Фото: istock/Yury Karamanenko

Фото: istock/Yury Karamanenko

В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что США поставляют Киеву широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется боевики Вооруженных сил Украины. Об этом пишут «Известия».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – сообщили в постпредстве.

По данным издания, несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.



В зоне специальной военной операции было зарегистрировано свыше 400 случаев использования ВСУ токсичных химикатов нелетального действия, таких как хлорпикрин, часто в сочетании с хлорацетофеноном. Также зафиксированы инциденты, когда боевики применяли компоненты химического оружия для отравления продуктов питания, что привело к гибели 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Саратове многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» получил повреждения после падения обломков БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
Алаудинов: число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
26 августа 2024, 08:12

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Об этом заявил командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По словам Алаудинова, на данном участке фронта российские военные продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно. По его словам, пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и других подразделений ВС России, взаимодействуя между собой.

«Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — прокомментировал Алаудинов.

Ранее командир сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения.

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Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области
Telegraph: главком ВСУ Сырский пытается спасти свою карьеру в Курской области
26 августа 2024, 08:12

Главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский пытается реабилитироваться в Курской области после провального отступления украинских военных под Харьковом. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, Сырский начал свою карьеру еще при Советском Союзе, после он стал служить на Украине. Его решения во время активных боевых действий в Артемовске, привели к большим потерям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что решение о судьбе главкома могут принять в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.

До этого Сырский доложил Владимиру Зеленскому обстановку на самых жестких фронтовых участках в Сумской области. Помимо этого он рассказал, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на угледарском участке
26 августа 2024, 06:54

Фото: istockphoto/zabelin

Бойцы российской военной группировки «Восток» продвинулись на угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
«Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», – отмечается в заявлении оборонного ведомстве.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о «мощном продвижении на донецком направлении».

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В Германии предрекли провал ВСУ
Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ масштабной потерей
26 августа 2024, 05:41

Фото: istock/alzay

Потеря Красноармейска в Донецкой народной республикой (ДНР) – неизмеримая по масштабу потеря для Киева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на немецкого журналиста Юлиана Репке.
Онподчеркнул, что не существует обозримого способа задержать военное наступление России на красноармейском направлении.

«Я не вижу какой-либо действенной меры, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении», – отметил журналист.

Ранее стало известно, что Германия предоставит украинской армии снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. При этом Берлин не рассматривает возможность отправки немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.

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Зеленский назвал атаку на Курскую область частью военно-дипломатической операции
26 августа 2024, 02:00

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления перед индийскими журналистами назвал атаку ВСУ на Курскую область частью военно-дипломатической и военно-политической операции. По его словам, вторжение на российскую территорию — это якобы попытка заставить Россию быть готовой к справедливому миру.
«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинским военным было очень сложно перехватить инициативу, но это было частью планов Киева. Что он имеет в виду под перехватом инициативы — рассыпающийся фронт на Донбассе или захлебнувшееся наступление под Курском — глава киевского режима не пояснил.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.

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#курская область
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Мобилизованный украинец умер от эпилепсии прямо в распределительном центре
«Страна»: мобилизованный в ВСУ умер в Киеве от приступа эпилепсии
26 августа 2024, 00:17

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Мобилизованный в ВСУ украинец умер в Киеве во время приступа эпилепсии несмотря на то, что из-за заболевания его должны были признать непригодным. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Мужчине пытались сделать непрямой массаж сердца, но он все равно скончался, указано в материале.
По информации издания, все произошло в распределительном центре, куда отправляют всех мобилизованных перед отправкой на фронт. Судя по прикрепленному к публикации видео, украинца пытались реанимировать прямо в жилом блоке распредцентра.

Согласно действующим на Украине правилам мобилизации, люди, больные эпилепсией, считаются непризывной категорией только при наличии частых приступов или при ярких психических расстройствах.

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#киев
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На Украине сообщили о ряде взрывов в Харькове
25 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Украинский «24 канал» в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Харькове. Район атаки и иные подробности в публикации не уточняется.
Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, информирует телеканал «Общественное». Их зафиксировали вечером 25 августа.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, которые привел в действие систему противовоздушной обороны (ПВО).

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#взрыв
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«Вагнер» у границ Украины: Киев просит Белоруссию увести войска из-под Гомеля
МИД Украины призывает Белоруссию отвести войска и группу «Вагнера» от границы
25 августа 2024, 22:24

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Гомельской области у белорусско-украинской границы фиксируется большая концентрация войск, техники, артиллерии, ПВО и РСЗО с минской стороны, включая бывшую группу «Вагнера». Об этом заявляет МИД Украины в своем телеграм-канале. Ведомство призывает Белоруссию отвести личный состав и вооружение.
По данным министерства, Белоруссия объясняет концентрацию сил учениями, что якобы не соответствует действительности.
«Призываем должностных лиц Белоруссии не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня», — говорится в сообщении украинского МИД.
Однако киевский режим не уточнил что именно подразумевается под «трагическими ошибками», а также о каком «давлении» со стороны Москвы идет речь.

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В Краматорске от обстрела погиб сотрудник агентства Reuters
ТАСС: в Краматорске от обстрела погиб советник по безопасности агентства Reuters
25 августа 2024, 21:24

Фото: istockphoto/bwb-studio

В подконтрольном ВСУ Краматорске от обстрела погиб Советник по безопасности журналистов Reuters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в агентстве. При этом он не смог пояснить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.
«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — приводят слова источника.
Ранее информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, отмечалось, что один журналист пропал без вести.

Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.

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