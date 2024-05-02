«Расширили географию»: Военэксперт рассказал, как ВСУ будут применять ракеты HIMARS

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Уничтожены две установки РСЗО HIMARS, готовившиеся ударить по Белгороду. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, ВСУ решили использовать американские системы залпового огня HIMARS на белгородском направлении. Ранее противник использовал для нанесения террористических ударов чешские реактивные системы залпового огня «Вампир».
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ракетами «HIMARS» удары были и ранее за пределами зоны СВО.
Также военный эксперт уточнил, с какой целью ВСУ использует американские системы залпового огня.
Алексей Живов отметил, что мировое сообщество на такие удары никак не отреагирует.
По мнению военного блогера, уровень терпимости мирового сообщества максимально высокий, потому что как такого мирового сообщества сейчас нет. Мы можем, конечно, в ООН пожаловаться и так далее, но никакого результата от этого не будет, заключил собеседник.
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«На последнем заявлении американских властей изменилась их риторика: они уже разрешили в принципе украинцам наносить американским оружием удары по территории России. Кроме того, применение ракет «HIMARS» за переделами СВО, например, в Крыму фиксировалось. Не каждый раз это признавалось официальным, но они били ими достаточно давно. Сейчас расширили географию», — сообщил собеседник.
Также военный эксперт уточнил, с какой целью ВСУ использует американские системы залпового огня.
«Не думаю, что у них кончились выстрелы советского образца, которыми они тоже наносят удары, или чешские выстрелы РСЗО. Просто велико искушение использовать ракеты «HIMARS» из-за их высокой точности и трудности перехвата. Вы знаете, а что страшнее, что они там использовали «HIMARS» для удара или что они дальнобойными беспилотниками наносят на глубину 600 тысяч километров удары по нашим инфраструктурным объектам? То есть применение ракет «HIMARS» не повлияет на эту ситуацию, не изменит того, что сейчас происходит. Да, они, наверное, будут чаще бить. Посмотрят, как мы отреагируем, и если реакция не будет для них неприемлемой, то будут делать это на регулярной основе», — сказал блогер.
Алексей Живов отметил, что мировое сообщество на такие удары никак не отреагирует.
«Такое понятие как «мировое сообщество» в том виде, в которым мы привыкли к нему в довоенное время, уже нет. Какое мировое сообщество если США убили второго свидетеля по скандальному делу про боинг. У них идут суды, слушания, и один за другим умирают свидетели перед этим судом. Что творится во внутренней американской политике, на какие преступления идут корпорации, чтобы скрыть то, что они натворили… С чего вдруг они будут реагировать на то что они делают против России?» , — добавил специалист.
По мнению военного блогера, уровень терпимости мирового сообщества максимально высокий, потому что как такого мирового сообщества сейчас нет. Мы можем, конечно, в ООН пожаловаться и так далее, но никакого результата от этого не будет, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева