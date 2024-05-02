ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы РФ уничтожили 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на Купянском направлении. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны.
По данным собеседника издания, расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Лелюковка в Харьковской области ударил по позициям ожидания пусковых установок РСЗО HIMARS.
До этого сообщалось, что мощный пожар с детонациями произошёл на складах «Новой почты» в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В результате две установки были уничтожены», — рассказал источник.
До этого сообщалось, что мощный пожар с детонациями произошёл на складах «Новой почты» в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак