Военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой

Минувшей ночью ВСУ нанесли очередной удар по Крымскому полуострову, выпустив 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. В отличие от противника, российские войска продолжают наносить точечные удары по военным объектам Украины. Так, ВС РФ поразили помещение в Чернигове, где располагался личный состав ВСУ. О том, как складывается обстановка на линии фронта и где удалось продвинуться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».