Военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой

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В ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Взрывной волной бойца откинуло — он упал и сильно ударился о бетонную плиту. Как только пришел в себя, поехал в больницу», — говорится в публикации.
Медики осмотрели мужчину и поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали.
Ранее ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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