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Военнослужащим ВСУ приходится своими силами пытаться укреплять броню танков Abrams. Причина в том, что США поставили Киеву боевые машины без улучшенной брони.
Об этом сообщает информационное издание Business Insider со ссылкой на бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда. Он объяснил журналистам, что Вашингтон поставляет на Украину танки, не оборудованные улучшенной бронёй с использованием в сплаве обеднённого урана из соображений секретности.
В июле украинский президент Зеленский заявил, что танки Abrams оказались повлиять на ситуацию на поле боя. Ранее западные СМИ сообщали, что российские военные уничтожили 20 танков Abrams из 31, которые были поставлены Соединёнными Штатами Киеву.
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Александр Бойцов