Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении

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Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили американский танк Abrams на Авдеевском направлении спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк американского производства M1 «Абрамс» ВСУ на Авдеевском направлении», — отмечается в заявлении.
Сообщается, что военные ВС РФ получили координаты цели от БПЛА и точным попаданием уничтожили танк. После этого они оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.
Командир самоходки с позывным «Восьмой» рассказал, что охота на танк была долгой. По его словам, боевая машина не может ездить по российским дорогам. Танк застрял в грязи и утонул, поэтому его получилось обнаружить. Никто из находившихся в нем не спасся, заключил он.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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