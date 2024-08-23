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За шесть месяцев боевики ВСУ лишились, приблизительно, 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, информируют обозреватели Military Watch Magazine.
«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода», — сказано в статье.Авторы материала подчеркнули, что бронетехника США самая дефицитная из тех западных танков, которые находятся на вооружении украинских боевиков, поэтому Вашингтон пока не сообщал о планировании новых поставок.
Недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов