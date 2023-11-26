Business Insider: западные танки оказались бесполезными для ВСУ

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Немецкие танки Leopard, британские Challenger и Abrams из США не помогли ВСУ коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов, пишет, что танки так и не стали «волшебным оружием».
«Теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях зимы, медленных наступательных операций и наступления русских», — сказано в публикации.
Танки Leopard и Challenger ВСУ получили для ведения контрнаступления, но украинские военные не смогли воспользоваться в полной мере этой техникой, потому что не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для того, чтобы боевые машины могли свободно двигаться.
По данным издания Forbes, российские военные ликвидировали за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, а за июнь и июль ВСУ лишились 25 боевых машин.
Всего Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2.
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«Теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях зимы, медленных наступательных операций и наступления русских», — сказано в публикации.
По данным издания Forbes, российские военные ликвидировали за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, а за июнь и июль ВСУ лишились 25 боевых машин.
Всего Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2.
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Мария Фирсова