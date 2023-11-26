МО РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ

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Минобороны России показало видео: на кадрах российские военные уничтожают артиллерийское орудие ВСУ в районе Новоивановки.
Сообщается, что украинское орудие заметили на замаскированной территории. Российские военные уничтожили его барражирующим боеприпасом.
Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».
Он рассказал, что российская сторона начала применять карбон при производстве беспилотников. Это вещество способно поглощать радиолокационный сигнал. Это создаст серьёзные трудности для работы систем ПВО.
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Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».
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Мария Фирсова