Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском

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Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации, действующей в составе группировки войск «Север» рассказал, что часть боевиков Вооруженных сил Украины при контрнаступлении в Курской области попали в окружение. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, боевики стянули в Курскую область резервы с Донецкого направления. Он отметил, что они затащили сюда достаточно серьезную группировку. Кроме того, по словам военного, бойцы ВСУ рассчитывали на блицкриг. Однако у них ни чего не вышло.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные закрепляются в Борках Курской области. По его словам, там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
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«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — рассказал он.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные закрепляются в Борках Курской области. По его словам, там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
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Дарья Осипова