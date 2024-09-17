Пожилые жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

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Жительницы села Попово-Лежачи Курской области вынуждены были покинуть свои дома на велосипедах под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из женщин рассказала о пережитом РИА Новости.
«Кто мог — выехали на машинах. У меня был только велосипед. Мы отвязали животных и выпустили их на волю. Ко мне приехали две подруги, и мы втроем отправились в поселок Званное», — поделилась она.Женщины покинули село рано утром, в 7 часов, когда в их районе уже начались обстрелы.
На пути их приютили в местном храме, где им оказали помощь: накормили, обогрели и успокоили. «Страшно было очень», — призналась женщина.
Ранее власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей 89 населённых пунктов в приграничной зоне, находящейся под угрозой обстрелов. В числе эвакуированных — жители деревень и сёл Рыльского и Хомутовского районов.
Также сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения около 30 тысяч человек, лишившихся домов в результате вторжения ВСУ в регион. Церковь оказала одну из первых инициатив по поддержке пострадавших.
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Елена Перлова