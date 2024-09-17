Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные закрепляются в Борках Курской области. Об этом информирует ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.
В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. По данным МО РФ, ВСУ потеряли почти 14 000 бойцов под Курском.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российские военные освободили два населенных пункта под Курском
«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой», — сказал командир.
В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. По данным МО РФ, ВСУ потеряли почти 14 000 бойцов под Курском.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова