Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%, а чеченские бойцы находятся в подчинении у Минобороны РФ и выполняют задачи верховного главнокомандующего страны.
«В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», - сказал Кадыров во время прямой линии.
Он уточнил, что батальоны и полки, созданные из чеченских военных, находятся в подчинении Минобороны РФ и Росгвардии. Они выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.
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