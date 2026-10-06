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Четыре мирных жителя ЛНР погибли при атаках ВСУ

Пасечник: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на ЛНР
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Четыре мирных жителя погибли, еще трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.



По его словам, за сутки противник атаковал 12 муниципалитетов республики. Все необходимые службы направили на место и привлекли к ликвидации последствий. Следователи также фиксируют преступления ВСУ.

«Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», — написал Пасечник.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область.

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Лидия Пономарева

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