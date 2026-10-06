Четыре мирных жителя ЛНР погибли при атаках ВСУ
Пасечник: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на ЛНР
Четыре мирных жителя погибли, еще трое пострадали при атаке беспилотников ВСУ на ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
По его словам, за сутки противник атаковал 12 муниципалитетов республики. Все необходимые службы направили на место и привлекли к ликвидации последствий. Следователи также фиксируют преступления ВСУ.
«Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», — написал Пасечник.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область.