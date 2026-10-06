Массированная атака БПЛА на Подмосковье, удары по портам Одесской области и освобождение Самойловки: последние новости СВО на 6 октября
Прошедшие сутки отмечены активизацией боевых действий на нескольких направлениях специальной военной операции. Российские подразделения наносили удары по военной инфраструктуре и логистике противника, расширяли зону контроля в Запорожской и Харьковской областях, а также ликвидировали выявленные цели в Краматорском районе. Одновременно Московская область пережила одну из крупнейших атак беспилотников: силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 185 летательных аппаратов, пострадали мирные граждане и гражданские объекты. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 868 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
Массированная атака БПЛА на ПодмосковьеГубернатор Московской области Андрей Воробьёв в мессенджере «Max» проинформировал о ночном нападении беспилотников на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали и нейтрализовали 185 летательных аппаратов в 16 муниципальных образованиях. В результате инцидента травмы получили девять граждан, им предоставляется требуемая медицинская помощь. Жертвами одной из наиболее масштабных дроновых атак стали 2 человека.
В семи муниципалитетах — Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре — повреждения получили 47 частных строений. В селе Лобаново городского округа Домодедово пострадали четыре квартиры многоэтажки: выбиты стёкла и остекление балконов. Также повреждены окна находящейся поблизости котельной. Кроме того, пострадали три транспортных средства — два в Истре и одно в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на складе, пожар потушен. На всех пострадавших территориях продолжают работу экстренные и коммунальные службы.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские Вооружённые Силы минувшей ночью продолжили применение беспилотной авиации против логистических центров, объектов транспорта и портового хозяйства Украины, а также против морских судов, задействованных в интересах украинских формирований. В Одесской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Ильичевка. В порту Черноморск выведено из строя морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. В порту Измаил уничтожены объекты причальной инфраструктуры, применяемой для разгрузки и хранения военных грузов.
Ликвидация укрытия ВСУ под КраматорскомБойцы «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по позициям противника в Краматорском районе. В Белокузьминовке Константиновской общины воздушная разведка после продолжительного мониторинга обнаружила в подвале разрушенного частного дома троих украинских военнослужащих. По выявленной цели отработал расчет 122-мм гаубицы Д-30 смешанного артиллерийского полка «Волга» Добровольческого корпуса. В результате точного удара укрытие с живой силой ВСУ уничтожено.
Уничтожение артиллерии ВСУ на Запорожском направленииВ рамках контрбатарейной работы на Запорожском направлении разведывательный расчет БПЛА выявил на огневых позициях противника артиллерию зарубежного производства. По установленным координатам нанесли комбинированное огневое поражение. Операторы ударных дронов совместно с расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет» разрушили возведенные врагом инженерные укрепления, а также вывели из строя самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и буксируемую гаубицу М777. Потеря этих средств огневой поддержки ослабляет боевые возможности украинских формирований и формирует предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.
Огневое поражение пункта управления БПЛА ВСУ под ДружковкойВоеннослужащие 1008-го полка 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают огневое воздействие на силы противника на Краматорском направлении. Разведчики обнаружили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией украинских формирований, размещенный в подвальном помещении многоэтажки в Дружковке. По выявленному объекту последовательно отработали два российских ударных дрона. Взрывная волна и начавшееся возгорание полностью вывели из строя технику и личный состав расчетов БПЛА ВСУ.
Поражение объектов ВСУ в Харьковской областиРасчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки «Север» в ходе расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области продолжают огневое воздействие на пункты управления дронами, инженерные укрепления, технику и личный состав украинских формирований. Круглосуточное наблюдение с применением воздушных средств разведки позволило вскрыть долговременные огневые позиции, блиндажи, склады полевого хранения, места дислокации военнослужащих и наблюдательные посты противника.
Полученные координаты передали на командный пункт и операторам ударных систем. Специалисты войск БПЛА с помощью БПЛА «Молния-2» и FPV-дронов уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию радиоэлектронной борьбы, пикапы, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении в зоне проведения СВО. Огневое поражение противника обеспечивает штурмовым группам группировки «Север» дальнейшее продвижение вперед.
Успехи группировки войск «Восток»Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» прорвали эшелонированную оборону украинских формирований и освободили Самойловку в Запорожской области. Продвигаясь через застройку, штурмовые группы подавляли огневые точки противника и зачищали оборудованные позиции. В ходе напряжённых продолжительных боёв военнослужащие сломили сопротивление боевиков и установили контроль над крупным участком обороны вместе с самим населённым пунктом.
При освобождении Самойловки зачищено более 400 строений, уничтожено до роты живой силы противника, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, семь единиц мототехники, 11 наземных робототехнических комплексов и свыше 30 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Освобождение Самойловки расширяет возможности подразделений группировки «Восток» в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении Терновки.