06 октября 2026, 10:01

Фото: Минобороны РФ

Прошедшие сутки отмечены активизацией боевых действий на нескольких направлениях специальной военной операции. Российские подразделения наносили удары по военной инфраструктуре и логистике противника, расширяли зону контроля в Запорожской и Харьковской областях, а также ликвидировали выявленные цели в Краматорском районе. Одновременно Московская область пережила одну из крупнейших атак беспилотников: силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 185 летательных аппаратов, пострадали мирные граждане и гражданские объекты. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Массированная атака БПЛА на Подмосковье Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация укрытия ВСУ под Краматорском Уничтожение артиллерии ВСУ на Запорожском направлении Огневое поражение пункта управления БПЛА ВСУ под Дружковкой Поражение объектов ВСУ в Харьковской области Успехи группировки войск «Восток»



Ночная работа ПВО

Массированная атака БПЛА на Подмосковье

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация укрытия ВСУ под Краматорском

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение артиллерии ВСУ на Запорожском направлении

Огневое поражение пункта управления БПЛА ВСУ под Дружковкой

Поражение объектов ВСУ в Харьковской области

Успехи группировки войск «Восток»