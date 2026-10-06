Достижения.рф

Массированная атака БПЛА на Подмосковье, удары по портам Одесской области и освобождение Самойловки: последние новости СВО на 6 октября

Фото: Минобороны РФ

Прошедшие сутки отмечены активизацией боевых действий на нескольких направлениях специальной военной операции. Российские подразделения наносили удары по военной инфраструктуре и логистике противника, расширяли зону контроля в Запорожской и Харьковской областях, а также ликвидировали выявленные цели в Краматорском районе. Одновременно Московская область пережила одну из крупнейших атак беспилотников: силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 185 летательных аппаратов, пострадали мирные граждане и гражданские объекты. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 868 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Массированная атака БПЛА на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в мессенджере «Max» проинформировал о ночном нападении беспилотников на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали и нейтрализовали 185 летательных аппаратов в 16 муниципальных образованиях. В результате инцидента травмы получили девять граждан, им предоставляется требуемая медицинская помощь. Жертвами одной из наиболее масштабных дроновых атак стали 2 человека.

В семи муниципалитетах — Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре — повреждения получили 47 частных строений. В селе Лобаново городского округа Домодедово пострадали четыре квартиры многоэтажки: выбиты стёкла и остекление балконов. Также повреждены окна находящейся поблизости котельной. Кроме того, пострадали три транспортных средства — два в Истре и одно в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на складе, пожар потушен. На всех пострадавших территориях продолжают работу экстренные и коммунальные службы.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Российские Вооружённые Силы минувшей ночью продолжили применение беспилотной авиации против логистических центров, объектов транспорта и портового хозяйства Украины, а также против морских судов, задействованных в интересах украинских формирований. В Одесской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Ильичевка. В порту Черноморск выведено из строя морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. В порту Измаил уничтожены объекты причальной инфраструктуры, применяемой для разгрузки и хранения военных грузов.

Ликвидация укрытия ВСУ под Краматорском

Фото: Минобороны РФ
Бойцы «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по позициям противника в Краматорском районе. В Белокузьминовке Константиновской общины воздушная разведка после продолжительного мониторинга обнаружила в подвале разрушенного частного дома троих украинских военнослужащих. По выявленной цели отработал расчет 122-мм гаубицы Д-30 смешанного артиллерийского полка «Волга» Добровольческого корпуса. В результате точного удара укрытие с живой силой ВСУ уничтожено.

Уничтожение артиллерии ВСУ на Запорожском направлении

В рамках контрбатарейной работы на Запорожском направлении разведывательный расчет БПЛА выявил на огневых позициях противника артиллерию зарубежного производства. По установленным координатам нанесли комбинированное огневое поражение. Операторы ударных дронов совместно с расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет» разрушили возведенные врагом инженерные укрепления, а также вывели из строя самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и буксируемую гаубицу М777. Потеря этих средств огневой поддержки ослабляет боевые возможности украинских формирований и формирует предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.

Огневое поражение пункта управления БПЛА ВСУ под Дружковкой

Военнослужащие 1008-го полка 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают огневое воздействие на силы противника на Краматорском направлении. Разведчики обнаружили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией украинских формирований, размещенный в подвальном помещении многоэтажки в Дружковке. По выявленному объекту последовательно отработали два российских ударных дрона. Взрывная волна и начавшееся возгорание полностью вывели из строя технику и личный состав расчетов БПЛА ВСУ.

Поражение объектов ВСУ в Харьковской области

Расчеты ударных беспилотников 11-го армейского корпуса группировки «Север» в ходе расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области продолжают огневое воздействие на пункты управления дронами, инженерные укрепления, технику и личный состав украинских формирований. Круглосуточное наблюдение с применением воздушных средств разведки позволило вскрыть долговременные огневые позиции, блиндажи, склады полевого хранения, места дислокации военнослужащих и наблюдательные посты противника.

Полученные координаты передали на командный пункт и операторам ударных систем. Специалисты войск БПЛА с помощью БПЛА «Молния-2» и FPV-дронов уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию радиоэлектронной борьбы, пикапы, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении в зоне проведения СВО. Огневое поражение противника обеспечивает штурмовым группам группировки «Север» дальнейшее продвижение вперед.

Успехи группировки войск «Восток»

Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» прорвали эшелонированную оборону украинских формирований и освободили Самойловку в Запорожской области. Продвигаясь через застройку, штурмовые группы подавляли огневые точки противника и зачищали оборудованные позиции. В ходе напряжённых продолжительных боёв военнослужащие сломили сопротивление боевиков и установили контроль над крупным участком обороны вместе с самим населённым пунктом.

При освобождении Самойловки зачищено более 400 строений, уничтожено до роты живой силы противника, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, семь единиц мототехники, 11 наземных робототехнических комплексов и свыше 30 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Освобождение Самойловки расширяет возможности подразделений группировки «Восток» в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении Терновки.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0