ВСУ атаковали на жилой дом и ранили мирного жителя в российском регионе

06 октября 2026, 09:19

Анохин: над Смоленской областью сбили 19 беспилотников, один человек пострадал

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.