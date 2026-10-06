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ВСУ атаковали на жилой дом и ранили мирного жителя в российском регионе

Анохин: над Смоленской областью сбили 19 беспилотников, один человек пострадал
Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.



По его словам, дрон незначительно повредил частный дом в Гагаринском муниципальном округе. В результате находившийся внутри мужчина получил легкие травмы, от госпитализации он отказался. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 19 БПЛА над регионом. В настоящий момент на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

В регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, не подходить близко к окнам и не снимать работу ПВО на камеру. При обнаружении обломков дронов необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шесть пострадали после ночной атаки БПЛА на Подмосковье.

Лидия Пономарева

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