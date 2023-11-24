Суд в ДНР приговорил солдата ВСУ к 25 годам колонии за убийство военнопленного

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор в отношении 29-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Бабича. Он получил 25 лет колонии строгого режима за убийство раненого военнопленного.
Как установили следователи, Бабич и его командир Олег Завалецкий с 20 марта по 4 апреля 2022 года находились на территории «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича». Там они до смерти забили военнопленного, который был ранен. После этого они скинули труп в яму и закопали. Завалецкого суд приговорил к 30 годам колонии строгого режима.
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Александр Бойцов