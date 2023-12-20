В РФ вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»*

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В Ростове-на-Дону суд приговорил к 6 годам тюремного заключения Владимира Линника за участие в батальоне «Айдар»*. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Южного окружного военного суда.
Гражданина Украины признали виновным по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
По информации ведомства, летом 2016 года Линник вступил в террористское общество и начал работать там токарем. Таким образом он занимался ремонтом и обслуживанием военной техники батальона. В декабре руководитель в одностороннем порядке расторг с ним контракт из-за нарушений.
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*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена
Алина Юрчак