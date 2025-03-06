Четыре российских десантника пленили 10 солдат ВСУ в Курской области — видео

Российские войска активно наступают на Купянском, Покровском и Угледарском направлениях, освобождая населённые пункты и нанося удары по позициям ВСУ. На Херсонском и Запорожском участках продолжаются ожесточённые бои, сопровождающиеся обстрелами и атаками дронов. На Покровском фронте ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются с потерями из-за ударов российской артиллерии. Подробности читайте в материале «Радио 1».