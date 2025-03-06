Четыре российских десантника пленили 10 солдат ВСУ в Курской области — видео

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Четыре российских разведчика из 83-й уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, входящей в группировку войск «Север», при штурме лесополосы в приграничном районе Курской области взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал помощник начальника разведки с позывным Зенит. По его словам, группа из четырёх бойцов получила задачу провести разведывательно-поисковые действия в лесополосе. В ходе её выполнения были обнаружены несколько оборудованных огневых позиций ВСУ. Переходя от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу российские военные взяли в плен 10 солдат противника.
Когда пленных вели в направлении тыла, группу атаковал украинский тяжелый дрон «Баба Яга», продолжил рассказ Зенит. Разведчики не растерялись и растянули над украинцами теплоизоляционные одеяла, чтобы укрыть их от наблюдения с воздуха. Солдаты ВСУ часто бьют по своим, чтобы они не попали в плен, пояснил командир. Затем военнопленных и сопровождающих их российских бойцов противник обстрелял из миномёта. Прицельным огнём украинцы уничтожили двух своих сослуживцев, заключил Зенит.
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Когда пленных вели в направлении тыла, группу атаковал украинский тяжелый дрон «Баба Яга», продолжил рассказ Зенит. Разведчики не растерялись и растянули над украинцами теплоизоляционные одеяла, чтобы укрыть их от наблюдения с воздуха. Солдаты ВСУ часто бьют по своим, чтобы они не попали в плен, пояснил командир. Затем военнопленных и сопровождающих их российских бойцов противник обстрелял из миномёта. Прицельным огнём украинцы уничтожили двух своих сослуживцев, заключил Зенит.
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Александр Бойцов