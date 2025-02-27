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Украинское командование отправляет всех мобилизованных в бой «как пушечное мясо» и даже не ставит солдатам задачи и место их выполнения. Об этом рассказал военнопленный Игорь Троць.
41-летнего мужчину из Волынской области мобилизовали в январе 2024 года. Он рассказал, что в ВСУ сегодня много дезертиров. Многие украинцы сбегают ещё на этапе учебной подготовки.
Украинец рассказал, что во время выполнения боевого задания на Донецком направлении вся его группа из 20 человек погибла, кроме него. Троць смог выбраться и добровольно сдался в российский плен, остальные же его товарищи числятся пропавшими без вести.
Пленный добавил, что ВСУ несут огромные потери, и посоветовал новобранцам сдаваться в плен ради сохранения жизни.
Тем временем стало известно, что расчет FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии обнаружил тщательно замаскированные позиции формирований ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. После чего по спрятавшимся боевикам ВСУ были нанесены удары, пишут argumenti.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что боевая работа операторов FPV-дронов сохраняет жизни российским разведчикам и штурмовикам.
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«Отступать украинским военным запрещено. На второй линии обороны стоят опытные бойцы, которые добивают сослуживцев, если те сбегают. Если отступать, свои же добивают. Русские хотят вывезти, спасти, а они догоняют, потому что мы для них никто», — рассказал Троць в беседе с RT.
Украинец рассказал, что во время выполнения боевого задания на Донецком направлении вся его группа из 20 человек погибла, кроме него. Троць смог выбраться и добровольно сдался в российский плен, остальные же его товарищи числятся пропавшими без вести.
Пленный добавил, что ВСУ несут огромные потери, и посоветовал новобранцам сдаваться в плен ради сохранения жизни.
Тем временем стало известно, что расчет FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии обнаружил тщательно замаскированные позиции формирований ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. После чего по спрятавшимся боевикам ВСУ были нанесены удары, пишут argumenti.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
«Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов успешно идентифицировали и поразили личный состав ВСУ, находящийся на укрытых позициях на Ореховском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевая работа операторов FPV-дронов сохраняет жизни российским разведчикам и штурмовикам.
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Элина Позднякова