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Двое пленных пограничников ВСУ рассказали спецкору RT Александру Пискунову о вранье украинского командования.
Украинские военнослужащие рассказали, что попали в плен, когда командование ВСУ приказало им переночевать на «спокойной» позиции за линией фронта в Харьковской области в ожидании саперов. Однако вместо них пришли бойцы ВС РФ.
Другой отметил, что его с 2022 года приводили в ТЦК четыре раза. В итоге там все-таки признали его годным для службы в ВСУ несмотря на возраст и металлическую пластину в руке.
Теперь украинец не желает, чтобы его включили в список на обмен пленными. По его словам, он хочет остаться в России до завершения боевых действий, так как уверен, что при возвращении на родину его вновь отправят на фронт.
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«Врали, врали, врали... Нас отправили на истинную смерть», — рассказал один пленный в беседе с RT.
Другой отметил, что его с 2022 года приводили в ТЦК четыре раза. В итоге там все-таки признали его годным для службы в ВСУ несмотря на возраст и металлическую пластину в руке.
Теперь украинец не желает, чтобы его включили в список на обмен пленными. По его словам, он хочет остаться в России до завершения боевых действий, так как уверен, что при возвращении на родину его вновь отправят на фронт.
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Элина Позднякова