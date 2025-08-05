«Чёрная вдова» из Тюмени со смехом рассказала о своих планах на участника СВО

05 августа 2025, 13:15

Жительница Тюмени заявила о намерении отправить мужчину на СВО ради гробовых

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Тюмени записала видео, в котором рассказала о своих планах на участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».