«Чёрная вдова» из Тюмени со смехом рассказала о своих планах на участника СВО
Жительница Тюмени записала видео, в котором рассказала о своих планах на участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».
«Чёрная вдова» заявила, что отправит мужчину на фронт, после чего сможет получить единовременную выплату и ежемесячное денежное довольствие. После этих махинаций она «вообще заживёт и поедет на моря».
Также женщина со смехом отметила, что ожидает смерти мужчины, которого отправит на СВО ради субсидий, льгот и гробовых выплат.
О так называемых «чёрных вдовах» в России заговорили в 2025 году. Речь идёт о женщинах, которые выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Также среди них есть те, кто оказывает интим-услуги мужчинам в прифронтовых населённых пунктах, и те, кто выкачивает из них сведения для дальнейшей передачи Украине.
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