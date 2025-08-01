Медсестра военного госпиталя пять раз выходила замуж за раненых бойцов СВО ради выплат
Военкор Роман Алехин сообщил о вопиющем случае в одном из военных госпиталей, где медсестра зарабатывала на смерти тяжелораненых участников СВО. Его слова приводит «АиФ».
По словам Алехина, медработница заключала фиктивные браки с бойцами, находившимися при смерти, чтобы впоследствии претендовать на социальные выплаты, льготы и пособия, положенные вдовам военнослужащих. Подозреваемая, как утверждается, вступила в брак с пятью тяжелоранеными бойцами, все из которых вскоре скончались.
После того как схема была раскрыта, женщину немедленно отстранили от работы в медицинском учреждении. Ведётся служебная проверка, по итогам которой ей могут быть предъявлены уголовные обвинения.
Алехин также обратил внимание на ещё одну проблему – деятельность женщин, оказывающих интимные услуги в прифронтовых населённых пунктах и наживающихся на одиноких бойцах. По его словам, подобные случаи становятся системными, и с этим необходимо бороться на уровне командования и военной полиции.
Волонтёр призвал ужесточить контроль за персоналом госпиталей, а также проверять обстоятельства заключения браков в подобных ситуациях.
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