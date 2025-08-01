Медсестра военного госпиталя пять раз выходила замуж за раненых бойцов СВО ради выплат

01 августа 2025, 15:34

Военкор Алехин: в России выявили сделавшую состояние на смерти бойцов СВО медика

Фото: iStock/sergeyryzhov

Военкор Роман Алехин сообщил о вопиющем случае в одном из военных госпиталей, где медсестра зарабатывала на смерти тяжелораненых участников СВО. Его слова приводит «АиФ».