Служба по контракту в зоне СВО: Как иностранному гражданину заключить контракт и получить гражданство за две недели?

28 июля 2025, 16:55

Видео: Минобороны РФ

Служба по контракту в зоне специальной военной операции — это не только выполнение воинского долга, но и возможность обеспечить себя и свою семью, получить уникальный опыт и построить успешную карьеру. Государство предоставляет участникам СВО значительные финансовые выплаты, льготы и перспективы для дальнейшего роста.





Содержание Финансовая поддержка Награды и поощрения Карьерные перспективы и специализация Как иностранному гражданину заключить контракт



Финансовая поддержка

Награды и поощрения

Карьерные перспективы и специализация

Как иностранному гражданину заключить контракт