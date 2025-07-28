Служба по контракту в зоне СВО: Как иностранному гражданину заключить контракт и получить гражданство за две недели?
Видео: Минобороны РФ
Служба по контракту в зоне специальной военной операции — это не только выполнение воинского долга, но и возможность обеспечить себя и свою семью, получить уникальный опыт и построить успешную карьеру. Государство предоставляет участникам СВО значительные финансовые выплаты, льготы и перспективы для дальнейшего роста.
Финансовая поддержка
При заключении контракта военнослужащий получает солидные единовременные выплаты: региональную — до 2,6 млн рублей в Московской области и федеральную — 400 тысяч рублей при подписании контракта сроком от одного года. Ежемесячное денежное довольствие зависит от занимаемой должности и звания, начиная от 204 тысяч рублей для рядового состава. Особенно привлекательны боевые премии: за участие в наступательных операциях выплачивается 8 тысяч рублей в день, за уничтожение вражеской техники — от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, а за каждый километр продвижения штурмовых групп — 50 тысяч рублей.
Награды и поощрения
Государство высоко ценит боевые заслуги военных. За награждение орденами и медалями Российской Федерации полагается выплата пяти месячных окладов, а Героям России ежемесячно выплачивается 89 675 рублей. Военнослужащие распределяются в подразделения с учетом их профессиональных навыков и опыта — от мотострелковых и танковых войск до артиллерии, инженерных подразделений, связи и медицинской службы.
Карьерные перспективы и специализация
После завершения контракта открываются отличные карьерные перспективы: льготное поступление в вузы, включая военные академии, трудоустройство в силовых структурах, возможность получения военной ипотеки на льготных условиях. Государство также обеспечивает комплекс социальных гарантий: бесплатное медицинское обслуживание, включая реабилитацию, страхование жизни на сумму до 2 млн рублей. Для семей военнослужащих предусмотрены компенсация аренды жилья, внеочередное зачисление детей в образовательные учреждения и другие меры поддержки.
Как иностранному гражданину заключить контракт
Для иностранных граждан, желающих служить в российской армии по контракту и участвовать в специальной военной операции, предусмотрена специальная процедура оформления. Основные требования включают возраст от 18 до 64 лет, легальное пребывание на территории России (вид на жительство, разрешение на временное проживание или действительная миграционная карта), а также достаточное владение русским языком. Особое внимание уделяется состоянию здоровья — все кандидаты обязаны пройти полную медицинскую комиссию.
Процесс оформления начинается с обращения в военный комиссариат по месту пребывания или специализированный «Доброволец-центр». Кандидату необходимо предоставить пакет документов, включающий национальный паспорт (с нотариально заверенным переводом), документы, подтверждающие легальность пребывания в стране, документы об образовании и, при наличии, военный билет из страны предыдущей службы. После подачи документов проводится тщательное медицинское обследование и психологическое тестирование для оценки стрессоустойчивости.
Важным преимуществом для иностранцев является возможность получения российского гражданства по упрощенной процедуре в течение 14 дней после подписания контракта, которое распространяется и на членов семьи (жен, детей, родителей). Размер выплат для иностранцев при службе в российской армии не отличается от того, что получают граждане РФ. По завершении контракта иностранные военнослужащие могут оформить положенные льготы, включая жилищные программы, медицинское обслуживание и образовательные льготы для детей.
Для получения подробной информации о всех видах поддержки (включая жилищные, образовательные и социальные льготы) можно обратиться:на официальный сайт: контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 495 990 7777. Специалисты предоставят актуальную информацию о порядке оформления выплат и необходимых документах.