Чёрный беспилотник нашли в Черноголовке Московской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Чёрный беспилотник обнаружили в Черноголовке Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, БПЛА лежит рядом с жилым домом. Уточняется, что взрывное устройство осталось целым.
К месту едут взрывотехники, говорится в публикации.
Согласно информации Минобороны России на 8:22 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.
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К месту едут взрывотехники, говорится в публикации.
Согласно информации Минобороны России на 8:22 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.
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Екатерина Коршунова