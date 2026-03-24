Дацик дал одно обещание после гибели сына в зоне СВО
Российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил о намерении отомстить за гибель сына в зоне СВО.
15 марта бабушка Ярослава Дацика подтвердила РИА Новости его смерть. По ее словам, 21-летний отпрыск спортсмена погиб в результате удара FPV-дрона ВСУ. После этого Дацик опубликовал в Instagram* фотографии сына и видео с похорон, сопроводив публикацию словами: «Месть. Месть. Месть».
В феврале 2024 года он рассказывал РИА Новости, что подписал бессрочный контракт с Вооруженными силами России вместе с сыном. На тот момент в его профессиональной карьере в ММА было семь побед, в том числе три нокаутом, и восемь поражений.
В 2024 году Вячеслав также получил ранение в зоне СВО при выполнении боевой задачи.
*Запрещен в РФ