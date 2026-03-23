Общее количество сбитых над Ленобластью дронов ВСУ превысило полсотни

Общее количество сбитых над Ленобластью дронов ВСУ превысило 50 БПЛА

Фото: iStock/aerogondo

Число уничтоженных над Ленинградской областью украинских беспилотников превысило 50. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.





По его словам, отражение налёта ВСУ в настоящий момент продолжается. Системы ПВО и РЭБ ведут активную боевую работу. При этом ранее в порту Приморска в результате дронов оказалась повреждена ёмкость с топливом, начался пожар. Сейчас на месте работают огнеборцы.



Напомним, что в ночь на 23 марта в аэропорту Пулково из-за ограничений почти 40 самолётов ушли на запасные аэродромы, 30 рейсов отменили. Для пассажиров организовали раздачу воды и ковриков, семьи с детьми при наличии мест размещают в бизнес-салонах.



22 марта «Радио 1» передавало, что спецназ Росгвардии сбил беспилотник ВСУ, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его общения с жителями села Смородино.