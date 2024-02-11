Действия России на Украине вызвали панику в НАТО

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Успешная оборона ВС России на Украине толкнула НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии. Об этом сообщает The Economist.
Как сообщает источник, «оборонительные сооружения России на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны». Этот факт является достаточно проблематичным для стран Североатлантического альянса.
Отмечается, что члены Альянса отдавали предпочтение эластичной обороне, которая направлена на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных позициях. Однако такая стратегия полностью не совпадает с концепцией защиты НАТО.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.
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Отмечается, что члены Альянса отдавали предпочтение эластичной обороне, которая направлена на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных позициях. Однако такая стратегия полностью не совпадает с концепцией защиты НАТО.
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Екатерина Коршунова