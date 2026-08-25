25 августа 2026, 21:48

Политолог Шеслер: ситуация с мобилизацией на Украине сейчас критическая

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Украине дело до мобилизации женщин в ВСУ не дойдет. Такое мнение выразила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Ранее экс-представитель президента США Дональда Трампа по Украине, генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог выступил с предложением мобилизовать женщин на Украине для участия в боевых действиях.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что ситуация с мобилизацией на Украине сейчас критическая. Поэтому Келлог укоряет киевский режим в том, что он плохо призывает. Западные политики уже не раз говорили о том, что на Украине призывной возраст выше, чем в Европе или в США. Также подчеркивали, что на Украине не призывают женщин.





«В условиях нынешних военных действий от солдата требуется чрезвычайная выносливость, огромные физические возможности и человеческие ресурсы. Женщины для этого категорически непригодны. Они не готовы к той форме военных действий, которые сегодня ведутся на территории Украины», — подчеркнула Шеслер.