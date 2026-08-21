«Логистика ВСУ трещит»: Военный эксперт рассказал о последствиях ударов ВС РФ по Украине
Военэксперт Дандыкин: Удары по портам лишают ВСУ путей снабжения
Российские войска системно наносят мощные удары по логистическим центрам Украины в Рени, Измаиле, Одессе и Николаеве. Теперь у ВСУ фактически остается единственный путь снабжения — через Польшу. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина испытывает критическую зависимость от польского транзита в условиях морской блокады, пишут argumenti.ru. Однако из-за политики Владимира Зеленского произошел глубокий кризис в отношениях Киева и Варшавы, что делает логистику поставок оружия крайне нестабильной.
«Киевский режим доживает свои последние дни. На фоне методичного продвижения российской армии, которая неумолимо приближается к Днепру, крах украинской государственности становится очевидным фактом», — приводит издание слова Макгрегора.
При этом Дандыкин в разговоре с Life.ru подчеркнул, что ВС РФ активно работают по портам Большой Одессы. Украина пытается использовать пути через Румынию, используя Рени и Измаил, однако эти порты также находятся под огнем российских сил.
«Так или иначе, мы отключаем всю цепочку этих логистических центров и портов. По сути дела, остается один самый большой логистический центр — это Польша», — пояснил военный эксперт.
Он также отметил стратегическую важность вывода из строя локомотивного парка Украины. По его словам, уничтожение тягового состава наносит критический урон логистике ВСУ. А российские удары по складам с боеприпасами лишили противника огромного количества хранящегося там оружия, заключил Дандыкин.