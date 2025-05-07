Демократы предложили Трампу построить оборонительную линию на границе России и Украины

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Представители Демократической партии в США предложили президенту Дональду Трампу создать оборонительный рубеж на границе России и Украины. Как сообщает argumenti.ru, газета The Washington Post посвятила этой теме подробную статью, а также обнародовала проект оборонительной линии.
Так, предлагается возвести целый комплекс препятствий: стальную стену, защищённую колючей проволокой и подкреплённую глубоким противотанковым рвом. За ним будут расположены противотанковые заграждения и минные поля, затем последуют траншеи, из которых украинские и натовские силы смогут вести огонь по наступающему противнику. За окопами будут расположены искусственное болото и дренажная канава, а далее — железобетонные бункеры с орудийными башнями и подземные убежища, предназначенные якобы для гражданских лиц, чтобы они могли укрыться в случае наступления русских.
Также известно, что оборонительные сооружения будут оснащены системы раннего оповещения, которые будут собирать данные о расположении самолётов и беспилотников с акустических датчиков и со спутников.
Не забыли демократы и об искусственном интеллекте. ИИ будет управлять четырьмя системами аэростатов, состоящими из радаров, прикреплённых к огромным привязным дирижаблям, парящим в нескольких милях над границей, а также осуществлять разведывательную деятельность.
В США утверждают, что на строительство оборонительной линии необходимо потратить 50 млрд долларов. Однако, даже на Украине считают, что игра не стоит свеч: ракеты летают намного выше любых стен, пишет argumenti.ru.
Также своё слово пока не сказал Дональд Трамп, но зато известно мнение простых американцев — многие из них раскритиковали строительство сооружения.
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Также известно, что оборонительные сооружения будут оснащены системы раннего оповещения, которые будут собирать данные о расположении самолётов и беспилотников с акустических датчиков и со спутников.
Не забыли демократы и об искусственном интеллекте. ИИ будет управлять четырьмя системами аэростатов, состоящими из радаров, прикреплённых к огромным привязным дирижаблям, парящим в нескольких милях над границей, а также осуществлять разведывательную деятельность.
В США утверждают, что на строительство оборонительной линии необходимо потратить 50 млрд долларов. Однако, даже на Украине считают, что игра не стоит свеч: ракеты летают намного выше любых стен, пишет argumenti.ru.
Также своё слово пока не сказал Дональд Трамп, но зато известно мнение простых американцев — многие из них раскритиковали строительство сооружения.
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Анастасия Чубина