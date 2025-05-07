Демократы предложили Трампу построить оборонительную линию на границе России и Украины

Российская, украинская и американская певица, поэтесса и актриса «Ленинград Центра» Ксана Сергиенко сегодня, 7 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 41 год. Артистка стала известна широкой публике после участия в 3-м сезоне шоу «Голос» в 2014 году.