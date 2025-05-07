Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом сказано в сводке МО РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.В министерстве добавили, что российская армия поразила три механизированные бригады противника, а также бригады украинской теробороны и нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 230 единиц живой силы, 11 машин, одну боевую машину, пять полевых артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы, заключили в МО РФ.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
В Кремле высказались о перемирии с Украиной
Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области
Никита Кротов