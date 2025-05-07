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Склады украинских боеприпасов поразили российские военнослужащие в районе населенных пунктов Андреевка и Доброполье, Донецкой народной республики. Об этом сказано в сводке Минобороны России.
«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» складов с боеприпасами 142 ОМБр ВСУ в районе Доброполья и 117 ОТМБр ВСУ в районе Андреевки в зоне проведения СВО», - сказано в сообщении министерства.Спецоперация на Украине продолжается по приказу российского президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Ее конечная цель — денацификация и демилитаризация украинской республики. В период с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая объявлено перемирие. В Кремле подчеркивали, что российская армия ответит Киеву в случае нарушений.
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