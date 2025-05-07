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В Минобороны доложили последние новости СВО

МО: бойцы ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ у Андреевки и Доброполья
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Склады украинских боеприпасов поразили российские военнослужащие в районе населенных пунктов Андреевка и Доброполье, Донецкой народной республики. Об этом сказано в сводке Минобороны России.
«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» складов с боеприпасами 142 ОМБр ВСУ в районе Доброполья и 117 ОТМБр ВСУ в районе Андреевки в зоне проведения СВО», - сказано в сообщении министерства.
Спецоперация на Украине продолжается по приказу российского президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Ее конечная цель — денацификация и демилитаризация украинской республики. В период с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая объявлено перемирие. В Кремле подчеркивали, что российская армия ответит Киеву в случае нарушений.

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В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
07 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Склад Вооружённых сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, взрывы продолжались несколько часов.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населённым пунктам в регионе.

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#запорожская область
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Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Липовое в ДНР
07 мая 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом сказано в сводке МО РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.
В министерстве добавили, что российская армия поразила три механизированные бригады противника, а также бригады украинской теробороны и нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 230 единиц живой силы, 11 машин, одну боевую машину, пять полевых артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы, заключили в МО РФ.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#днр
#минобороны рф
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В Кремле высказались о перемирии с Украиной
Песков заявил, что позиция России по перемирию с Украиной известна
07 мая 2025, 14:37

Фото: istockphoto/yulenochekk

Позиция российской стороны по временному перемирию с Украиной известна, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новых указаний на этот счет не было.
«В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. По мнению российских властей, киевскому режиму нужно последовать примеру Москвы. Кремль опубликовал документ, согласно которому бойцы ВС РФ адекватно ответят Киеву при нарушении перемирия.

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Песков: звать Януковича и Асада на парад Победы в Москве не планировалось
07 мая 2025, 14:06

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Бывших глав государств, живущих в России, не планировалось приглашать на парад Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов не было», — прокомментировал он.

В ноябре 2013 года в Киеве начался госпереворот под названием «Евромайдан». Протесты были связаны с приостановкой подписания Ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Помимо Януковича, российская сторона приняла несколько десятков украинских чиновников.

В декабре прошлого года боевики захватили власть в Сирии, атаковав республиканскую армию. На фоне происходящих событий бывший на тот момент президентом Сирии Башар Асад перебрался в Россию.

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В Подмосковье военнослужащим впервые вручили нагрудный знак «За штурм»
07 мая 2025, 14:04

Фото: t.me/mod_russia

В Подмосковье впервые в Вооружённых силах России вручили нагрудный квалификационный знак «За штурм», сообщили в Минобороны. Знак был этой весной учреждён приказом министра обороны Андрея Белоусова.
«Он вручается за участие в наступательных действиях, обозначает заслуги военнослужащих Вооруженных сил России и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, которые привели к взятию рубежей и объектов», – поясняется в ТГ-канале военного ведомства.
Представитель Главного командования Сухопутных войск вручил более 200 знаков непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в ходе спецоперации.

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