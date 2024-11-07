Депутат ГД Колесник не исключил новые попытки ВСУ прорваться через границу

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Необходимо тщательно охранять границы Российской Федерации, потому что Вооружённые силы Украины (ВСУ), вполне вероятно, попытаются устроить новые провокации. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий не исключил новые попытки украинских военных прорваться через российскую границу. По его мнению, Зеленский может попытаться направить удар куда-то в направлении Брянска или Белгорода. Это нужно ему для того, чтобы показать западным союзникам, что они наступают, проникли в Россию, и потребовать в связи с этим ещё больше оружия и денег, считает депутат.
По словам Колесника, то, что на Донбассе украинская армия отступает, также может подтолкнуть Зеленского отдать приказ о прорыве через границу, чтобы отвлечь российские силы и ослабить давление на ВСУ в ДНР. Именно поэтому граниицу сейчас следует охранять особенно внимательно, заключил депутат.
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Александр Бойцов