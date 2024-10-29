Названа численность ДРГ, пытавшейся прорваться в Брянскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся прорваться в Брянскую область, состояла примерно из 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерства обороны России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что численность ДРГ составила порядка 10 человек. По группе диверсантов были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами Росгвардии.
После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области. Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами.
Читайте также:
Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области
В Брянской области ликвидировали наемника из глубинной разведки ВС США
ФСБ: Американские наёмники несли на себе в Брянскую область взрывчатку Семтекс
Элина Позднякова