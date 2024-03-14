«Плохо охраняется»: Баранец о попытках украинских ДРГ прорваться в Белгород

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Украинские ДРГ продолжают попытки прорваться на российскую территорию. ВС РФ не допускают пересечения границ и успешно отражают атаки ВСУ.
О том, какие цели преследует противник при вылазках в Белгородскую область,в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Первая задача состоит в том, чтобы добиться пиар-эффекта.
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«Через многочисленные попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границы Российской Федерации в Белгородской области, ВСУ решают сразу несколько задач», — сообщил Баранец.
«Показать как западным, так и российским политикам и обществу факт того, что «российская граница плохо охраняется, а мы здесь гуляем», — заявил эксперт.Также ВСУ пытаются добиться максимального уничтожения российских граждан, чтобы вызвать недовольство в обществе, тем более, накануне президентских выборов. Здесь Баранец привел прямую зависимость ужесточения ситуации с атаками ВСУ на гражданскую инфраструктуры мирных российских городов с выборами президента, которые состоятся 15-17 марта 2024 года. Подрыв авторитета действующего главнокомандующего и Вооруженных сил РФ на основе их неспособности защитить российские граничащие с Украиной территории могут повлиять на настроения избирателей на выборах.
«Им же все-таки платят деньги, эти деньги надо отрабатывать», — пояснил Баранец.Полковник назвал заказчиков действий диверсионно-разведывательных групп «хозяевами», которые неплохо вложились материально в обеспечение ДРГ и теперь ждут каких-то ошеломляющих результатов. С криками «Вперед на Россию!» ДРГ пытаются прорвать границу РФ, но у них ничего не выходит, потому что граница полностью защищена.
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Мария Федоровцева