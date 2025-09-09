Депутат Госдумы Лантратова помогла отцу погибшего участника СВО с операцией
Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла в организации операции для отца погибшего участника СВО. В парламенте она представляет жителей региона.
В беседе с URA.RU парламентарий отметила, что Дмитрий Николаевич обратился к ней за помощью. У мужчины прогрессирует заболевание, приводящее к разрушению суставов ног. В апреле 2024 года ему выдали направление в медучреждение, однако операция сорвалась из-за гибели его сына в зоне проведения спецоперации.
В конце августа этого года мужчине всё же провели оперативное лечение. Этому в том числе посодействовала глава Минздрава Челябинской области Татьяна Колчинская.
Лантратова напомнила, что в 2025 году в программу ОМС включили раздел, определяющий порядок предоставления медицинских услуг отдельным категориям ветеранов боевых действий. Принимавшим участие в СВО помощь будет оказываться во внеочередном порядке. При этом льготы также распространяются на жён, детей и родителей участников спецоперации.
