В Новосибирске более 1,4 тысячи детей участников СВО поступили на бюджет

09 сентября 2025, 17:05

Фото: iStock/Muralinath

В Новосибирске в 2025/2026 учебном году на бюджетные места очной формы по программам высшего образования поступило 9 969 человек. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на министерство образования региона.





Отмечается, что на бюджетное обучение по программам бакалавриата принято 388 детей бойцов СВО и семь непосредственных участников российской спецоперации на Украине. При этом по программам специалитета принято 154 ребёнка российских военных.





«Всего на бюджетные места на обучение по программам среднего профессионального образования в Новосибирской области принято 20 участников СВО и 920 детей участников СВО», — говорится в сообщении ведомства.