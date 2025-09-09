В России высказались о рисках после возвращения бойцов с СВО
Россия учитывает все возможные риски, связанные с возвращением военнослужащих из зоны проведения СВО. Об этом в интервью «Царьграду» заявил доктор политических наук и первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пинчук.
На Западе активно распространяются мнения о том, что российские власти проявляют излишнюю осторожность из-за якобы высокой угрозы социальных потрясений, таких как рост преступности и дестабилизация. Журналисты считают, что массовое возвращение бойцов может привести к внутренним конфликтам и волнениям в стране.
Однако, по словам Пинчука, подобные сценарии выгодны исключительно врагам России и не отражают реального положения дел. Украина и её западные спонсоры прекрасно понимают, что победить Россию невозможно, поэтому пытаются действовать через внутренние конфликты.
Тем не менее, эксперт отметил, что определённые риски действительно существуют, поэтому к вопросу возвращения военнослужащих необходимо подходить с максимальной ответственностью. Пинчук подчернул, что Россия уже предпринимает конкретные шаги для минимизации возможных угроз и обеспечения стабильности в обществе.
