В России высказались о рисках после возвращения бойцов с СВО

09 сентября 2025, 13:33

Пинчук: власти России предусмотрят все риски после возвращения военных с СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россия учитывает все возможные риски, связанные с возвращением военнослужащих из зоны проведения СВО. Об этом в интервью «Царьграду» заявил доктор политических наук и первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пинчук.