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Депутат Гурулев опроверг сообщения о нападении России на Казахстан

Гурулев опроверг распространяемую от его лица запись о нападении на Казахстан
06 апреля 2024, 14:44
Фото: istock / alexis84

Фото: istock / alexis84

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что Россия планирует атаковать Казахстан.


В аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ и приписываемом генерал-лейтенанту Гурулеву, утверждалось, что казахстанцы беспокоятся о возможной угрозе после событий на Украине.

Однако сам депутат опроверг эту запись, называя её фейком и выражая недовольство попыткой использовать его имя для раскачивания обстановки.

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Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
06 апреля 2024, 15:16

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет об объектах, на которых ВСУ производили ремонт техники и дронов, в том числе иностранного производства. Для нанесения удара ВС РФ использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

В ведомстве отметили, что все цели, поставленные перед ВС РФ, были поражены.

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Власти Харькова сообщили о повреждении административных зданий в результате ночного удара
Мэр Терехов сообщил о повреждении административных зданий в Харькове
06 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате серии ударов, в городе оказались повреждены административные здания. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Серия взрывов в регионе прогремела минувшей ночью.

«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены (...) ряд административных зданий, АЗС, СТО», — написал мэр.

Прежде сообщалось, что после срабатывания сигналов оповещения о ракетной опасности, в Харькове прогремели взрывы. Минобороны РФ информацию об атаке ВС РФ не подтверждало.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ.Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Найдены записи с нашлемных камер участвовавших в атаке на белгородчину американцев
Военкор Поддубный: В составе атаковавших белгородчину ДРГ были американцы
06 апреля 2024, 14:52

Фото: istockphoto/zabelin

Российские специалисты продолжают изучение личных вещей, оружия, документов уничтоженного противника у государственной границы в Белгородской области. Найденные фрагменты экипировки и записи нашлемных видеокамер позволили установить, что в набеге на белгородчину участвовали американцы.
Американские наёмники участвовали в попытке прорыва государственной границы РФ в районе деревни Казинка, пишет военкор Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». Камера, закреплённая на шлеме одного из «солдат удачи», беспристрастно зафиксировала, как англоязычные наёмники входят в деревенский дом в российском регионе, смеются, шутят.

Следующие кадры отсняты уже в каком-то подвале, где укрываются вместе украинские боевики и американские военные. Слышно, как по рации передают известие о том, что погиб американец, сражённый пулей российского снайпера. Затем диверсанты пытаются покинуть посёлок и скрыться, но их накрывает российская артиллерия. Видны разрывы снарядов, затем запись обрывается, как и жизнь американского наёмника.






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Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Рогов: Приказ Зеленского атаковать ЗАЭС продиктован отчаянием
06 апреля 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Отчаяние побуждает Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Таким образом он надеется вызвать мировой резонанс, вернуть утрачиваемое внимание Запада и выпросить очередную порцию финансовой и военной помощи.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Накануне, 5 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила, что боевые БПЛА ВСУ атаковали объект в районе грузового порта и кислородно-азотной станции.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии из-за того, что на фронте всё посыпалось. Ему нужны хот какие-то «перемоги» и актуализация происходящего», — считает Рогов.

Он уверен, что украинский президент отдаёт приказы об атаках ЗАЭС для того, чтобы с помощью ядерного терроризма привлечь внимание общественности на Западе, снова попасть в повестку и с помощью этого выклянчить очередные деньги. Рогов призвал мировое сообщество повлиять на Зеленского и не позволить «ядерному террористу пройти точку невозврата».

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В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС
Рогов: Зеленский требует от ВСУ атаковать Запорожскую АЭС из-за отчаяния
06 апреля 2024, 13:37

Фото: istock / Wlad74

Президент Украины Владимир Зеленский отдает приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы вызвать резонанс в мире и привлечь внимание Запада к Украине, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«У Зеленского паника, он в отчаянии — на фронте все рушится. Ему нужны хоть какие-то "победы" и актуализация происходящего», — отметил он.
По словам Рогова, украинский лидер путем ядерного терроризма пытается вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе.

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Контратака ВСУ в Часовом Яре, штурмы ВС РФ в Семёновке: последние новости СВО
06 апреля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника на Северском направлении. Тактического успеха также удалось достичь российской армии на Донецком направлении. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где перешли в контратаку ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам противника в Запорожье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активные бои зафиксированы в районе Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования продолжают оборудование второй линии обороны в районе Орехова.

Стороны активно применяют средства дальнего поражения.

Северское направление


На Северском направлении в районе Веселого подразделения ВС РФ заняли один из опорных пунктов противника и предприняли успешную атаку со стороны Берестового в направлении Выемки.

Бахмутское направление


Украинские подразделения перешли в контратаку на окраинах Часового Яра. Идут встречные бои, ВС РФ сдерживают оборону и не дают противнику продвинуться. Подразделения российских ВДВ закрепились на позициях на восточной окраине микрорайона Новый.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в центре Семеновки, противник наносит по ним удары артиллерией и дронами. В результате противостояния, ВСУ лишились нескольких единиц техники западного образца.

Херсонское направление


На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили очередную лодку с личным составом противника, направлявшуюся для проведения ротации на плацдарме в Крынках.


Донецкое направление


Российским бойцам удалось достичь тактических успехов в Новомихайловке и Георгиевке. В Первомайском российские войска стремятся выбить из н.п. остатки украинского гарнизона. В районе Уманского – встречные бои.

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#сводкасво
#украина
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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева
06 апреля 2024, 13:02

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте для Киева остается сложной.
По его словам, особенно трудная обстановка сохраняется на востоке населенных пунктов, таких как Часов Яр под Артемовском, Бердычей под Авдеевкой и в некоторых других местах.

«Наиболее интенсивные бои в настоящее время происходят в районах Первомайского и Водяного, а также на востоке Часова Яра, где противник пытается прорвать оборону наших войск», — сообщил главком в Telegram.
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Губернатор Старовойт: Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Тёткино
06 апреля 2024, 12:56

Фото: istockphoto/alexmak72427

Один человек получил ранение в результате обстрела ВСУ села Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате обстрела повреждения получили семь частных домовладений, шесть автомобилей местных жителей и три павильона на рынке. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Попово-Лежачи в том же Глушковском районе. В результате атаки были повреждены 13 домов и один автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. После взрыва в одном из домов возник пожар, который был оперативно потушен. Руководитель областной администрации заверил, что собственникам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении и ремонте имущества.

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ВС РФ уничтожили пять лодок ВСУ у левого берега Днепра
06 апреля 2024, 12:40

Фото: iStock/vladj55

За минувшие сутки российские бойцы уничтожили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские десантники планировали приблизиться к левому берегу Днепра, где в настоящее время располагаются российские подразделения.

Для нанесения ударов по лодкам с десантом противника, ВС РФ применили БПЛА и задействовали артиллерию.

По информации ведомства, потери ВСУ достигли 30 солдат и два автомобиля. Также российским войскам удалось поразить гаубицу М777.

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