Депутат Гурулев опроверг сообщения о нападении России на Казахстан

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Депутат Государственной думы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что Россия планирует атаковать Казахстан.
В аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ и приписываемом генерал-лейтенанту Гурулеву, утверждалось, что казахстанцы беспокоятся о возможной угрозе после событий на Украине.
Однако сам депутат опроверг эту запись, называя её фейком и выражая недовольство попыткой использовать его имя для раскачивания обстановки.
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