Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России

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Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет переговорный процесс с Казахстаном о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Как рассказал собеседник информагентства, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
Источник предположил, что у руководства Казахстана, возможно, есть «скрытые карты в игре в политику многовекторности» для сохранения равной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией.
Ранее СБУ представила новый морской дрон «Авдеевка» с тонной взрывчатки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Источник предположил, что у руководства Казахстана, возможно, есть «скрытые карты в игре в политику многовекторности» для сохранения равной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией.
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Алина Юрчак