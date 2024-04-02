Казахстан опроверг причастность к атакам на Татарстан

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Минобороны Казахстана опровергло сообщения, что дроны, атаковавшие Татарстан, запустили с казахстанской территории.
Подчеркивается, что подобные сообщения направлены на дискредитацию Республики Казахстан. Поэтому, ведомство просит граждан и средства массовой информации не обращать внимания на слухи и доверять только проверенным источникам информации.
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