В Минобороны объяснили, зачем увеличили штатную численности ВС РФ

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В Министерстве обороны Российской Федерации объяснили, что решение по увеличению предельной штатной численности Вооруженных сил государства, связано с ростом угроз для России. Об этом сообщает РИА Новости.
Численность ВС РФ увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали 1 декабря на официальном сайте главы РФ.
«Увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и продолжающимся расширением НАТО», — сообщили в оборонном ведомстве
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тысяч человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак