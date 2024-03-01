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Количество западных наемников, отправляющихся на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремительно сокращается, заявил депутат Херсонской думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что иностранцы осознали боязнь конфронтации с Россией.
Также он добавил, что наемники воспринимают свои поездки в зону конфликта на Украине как «охоту на русских», но быстро сталкиваются с суровой реальностью – угрозой для своей жизни.
Ранее американский наемник Джеймс Фриман заявил, что ВСУ терпят потери из-за украинского командования.
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«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», – подчеркнул внимание Барбашов.
Ранее американский наемник Джеймс Фриман заявил, что ВСУ терпят потери из-за украинского командования.
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Александр Климов