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Депутат Херсонской области Барбашов заявил о неготовности наемников ВСУ воевать с Россией

Депутат Херсонской думы Барбашов: наемники ВСУ не готовы противостоять России
01 марта 2024, 06:18
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Количество западных наемников, отправляющихся на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремительно сокращается, заявил депутат Херсонской думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что иностранцы осознали боязнь конфронтации с Россией.

«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», – подчеркнул внимание Барбашов.


Также он добавил, что наемники воспринимают свои поездки в зону конфликта на Украине как «охоту на русских», но быстро сталкиваются с суровой реальностью – угрозой для своей жизни.

Ранее американский наемник Джеймс Фриман заявил, что ВСУ терпят потери из-за украинского командования.

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#всу
#солдаты
#украина
#военные
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Политолог Карасев: потеря Одессы приведет к окончательному поражению Украины
Политолог Карасев: потеря Одессы означает окончательное поражение Украины
01 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/repinanatoly

Потеря Украиной Одессы будет означать полную победу, с таким мнением выступил политолог Вадим Карасев на YouTube-канале Politeka.
Он отметил, что если российские войска прорвут оборону украинской армии и выйдут на Николаев-Одессу, то конфликт закончится поражением Украины. Хотя предпосылок для такого развития событий нет, эксперт посоветовал украинцам уже сейчас задуматься о «наихудших сценариях».

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт, вероятно, подойдет к концу в этом году.

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#одесса
#украина
#россия
#сво
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Балицкий: артиллерия ВС РФ в Запорожье имеет превосходство над противником
Балицкий: российские силы в Запорожье имеют явное превосходство
01 марта 2024, 04:06

Фото: iStock/aapsky

Российские войска имеют явное преимущество в артиллерии в Запорожской области, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», – заявил он, говоря о ситуации на линии фронта, в частности, в таких районах, как Работино и Вербовое.

Ранее Минобороны РФ сообщило о закреплении позиций в Работино, где на севере разместились бойцы ВСУ.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что «большая часть села Работино перешла в серую зону».

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
#военные
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На Украине заявили о безвыходном положении
Полковник ВСУ: Украина находится в отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов
01 марта 2024, 02:26

Фото: iStock/JARAMA

Украина находится в безвыходном положении из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, что позволяет ей захватывать новые территории, заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев, сообщает РИА Новости.
По словам Селезнева, он имеет в виду всю территорию Херсонской области и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Эксперт отметил, что российские военные не оставили ВСУ иного выбора, кроме стратегической обороны. Однако, согласно его мнению, ее обороноспособность полностью зависит от соотношения ресурсов.

«Cейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», – подчеркнул Селезнев.

Ранее Global Times сообщило, что Украина склонится к политическому урегулированию из-за отчаяния.

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#всу
#сво
#украина
#боеприпасы
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Киевские власти рассказали об оборонительных линиях вокруг города
Попко: вокруг Киева создано несколько линий обороны протяженностью в 1000 км
29 февраля 2024, 23:48

Фото: iStock/sandsun

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано около 1000 км оборонительных рубежей, передает РИА Новости.
Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первая линия обороны Киева находится «довольно далеко» от украинской столицы. Власти соорудили «надежные системы огневого поражения», а также всевозможные инженерные заграждения, противовоздушную и противотанковую оборону.

Он подчеркнул, что подробная информация об организации, расположении и средствах линий обороны и их строительстве не разглашается.

Ранее в Киеве заявили о планах строительства тоннеля под Днепром за миллиард долларов.

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#украина
#киев
#оборона
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Владимир Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
Зеленский назначил новым командующим силами логистики ВСУ Владимира Карпенко
29 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Владимира Карпенко на пост командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в указе на сайте главы государства.
Занимавший эту должность Олег Гуляк был отстранен.

Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.

Ранее Александр Сырский обвинил в поражениях украинской армии вышестоящее руководство и подчиненных.

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#владимир зеленский
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«Обвинил всех»: В Британии узнали, как главком ВСУ отреагировал на разгром армии
Меркурис: Сырский обвинил офицеров в разгроме ВСУ на Запорожье и в Донбассе
29 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в разгроме украинской армии как вышестоящее руководство, так и подчинённых, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Британский эксперт объяснил, что главком пытается спасти положение, бросая в бой всё больше и больше украинских солдат. Однако, считает Меркурис, таким образом он только попусту растрачивает человеческий ресурс, ведь Вооружённые силы РФ украинской армии всё равно сдержать не удаётся.

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#вс рф
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Минобороны: ПВО пресекла попытку Киева атаковать Курскую область
29 февраля 2024, 22:19

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Курскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью.

Напомним, ранее глава региона Роман Старовойт написал в своём Telegram-канале об угрозе ракетной опасности. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на улицу.

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#курская область
#беспилотник
#всу
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Старовойт: В Курске и области объявлена ракетная опасность
29 февраля 2024, 21:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — предупредил глава Курской области.

Напомним, 2 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Снаряды киевского режима угодили в жилые постройки мирных жителей, в результате чего пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в больницу с контузией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
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«Летает столько, сколько потребуется»: Полковник Литовкин рассказал о новом оружии России
Военный эксперт Литовкин рассказал об особенностях новых видов вооружений России
29 февраля 2024, 21:31

Фото: iStock/bpawesome

Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно развивается, успев стать одним из самых мощных и современных в мире.
О преимуществах нового оружия России рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью для RT.

Ракетный комплекс «Сармат», который уже успели поставить российским военным, выполняет роль стратегического оружия, объяснил Литовкин. По его словам, ракеты «Сармата» настолько мощные, что могут летать на расстояние до 18 тысяч километров. При этом, сбить такую воздушную цель практически невозможно, подчеркнул отставной полковник.

Межконтинентальную ракету «Буревестник» эксперт назвал беспилотным летательным аппаратом.

«Это ракета, которая имеет ядерный двигатель и ядерную боеголовку. И она может летать в атмосфере и в воздушном пространстве столько, сколько потребуется», — рассказал Литовкин.

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#оружие
#вс рф
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