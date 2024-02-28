Американские наемники признались в готовности свергнуть Зеленского

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Американские наемники, ранее ходившие в состав «иностранного легиона» Украины в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили, что готовы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут «Известия».
Пранкеры представились от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и предложили американским бойцам присоединиться к его личной военной компании.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Потому что я верю, что, в конце концов, вы, вероятно, тот человек, который сможет возглавить эту страну», — ответил один из собесдеников.
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Алина Юрчак